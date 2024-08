Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno vinto la medaglia d’oro nella madison, una specialità del ciclismo su pista

Alle Olimpiadi di Parigi l’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella madison, una specialità del ciclismo su pista, con Chiara Consonni e Vittoria Guazzini.

Nella madison si gareggia a coppie, su una lunghezza di 30 chilometri (120 giri), nella quale le due cicliste devono letteralmente darsi a vicenda la mano o comunque toccarsi in altri modi, spesso sfruttando l’occasione per darsi uno slancio, e sono in gara attivamente a turno. I punti si fanno ogni 10 giri con delle apposite volate al termine delle quali spettano 5 punti al primo, tre al secondo, due al terzo e uno al quarto (punti che raddoppiano nel giro finale).

Ci sono inoltre 20 punti nel caso in cui una ciclista riesca a guadagnare un intero giro di vantaggio sul gruppo principale (e, di converso, 20 punti di penalità per chi perde un giro da quel gruppo). Al nono sprint Guazzini e Consonni hanno compiuto un attacco eccezionale e coraggioso, doppiando il gruppo e totalizzando venti punti, mentre all’undicesimo hanno vinto lo sprint, aggiungendo altri 5 punti e allungando sulle inseguitrici.

Chiara Consonni ha 25 anni e gareggia sia su strada sia su pista. In carriera ha vinto, tra le altre cose, i Mondiali nell’inseguimento a squadre nel 2022, mentre su strada ha vinto tre tappe al Giro d’Italia. Vittoria Guazzini ha 23 anni e anche lei gareggia in tutte e due le discipline: come Consonni ha vinto i Mondiali di inseguimento e diversi titoli giovanili, mentre su strada ha vinto la gara a cronometro nei Mondiali under 23 del 2022. Entrambe in queste Olimpiadi facevano parte della squadra italiana che è arrivata quarta nell’inseguimento a squadre (Consonni ha saltato la finale).