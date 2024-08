Simone Alessio ha vinto la medaglia di bronzo nel taekwondo, categoria 80 kg, battendo nella finale per il bronzo lo statunitense Carl Nickolas. Alessio aveva perso in maniera abbastanza clamorosa ai quarti di finale, facendosi rimontare negli ultimi secondi: per arrivare alla finale per il bronzo è dovuto passare attraverso il ripescaggio (una cosa possibile in alcuni sport da combattimento, che abbiamo spiegato qui).

Contro Nickolas, Alessio nel primo round ha vinto grazie a un calcio alla testa messo a segno nei secondi finali (erano 3-3, ma a parità di punti il calcio alla testa vale di più nel taekwondo). Nel secondo round ha vinto invece 2-1, chiudendo l’incontro.

Alessio è nato a Livorno ma è cresciuto in Calabria, ha 24 anni ed è considerato uno dei migliori taekwondoka al mondo (è il primo nel ranking nella sua categoria). È stato il primo italiano a vincere una medaglia d’oro ai Mondiali di taekwondo, a Manchester nel 2019 (in quel caso nella categoria 74 kg). Nel 2022 vinse gli Europei, sempre a Manchester, e poi nel 2023 di nuovo i Mondiali a Baku, in Azerbaijan. Era arrivato a queste Olimpiadi qualificandosi come numero 1 del ranking mondiale e per questo c’erano molte aspettative nei suoi confronti.