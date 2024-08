Celebripost

Questa settimana sono state fotografate molte celebrità tra gli spalti delle Olimpiadi di Parigi, e molte altre alle prime dei loro nuovi film: Kevin Costner a quella di Horizon: An American Saga; Blake Lively, Hugh Jackman e Ryan Reynolds a quella di It Ends with Us; per finire con quella del thriller Blink Twice dove si sono visti Zoë Kravitz, al suo debutto da regista, e Channing Tatum. In mezzo ad attrici e attori trovano spazio anche Kamala Harris e Tim Walz, i candidati Democratici alle elezioni statunitensi, mentre fanno campagna elettorale, e papa Francesco che tende l’orecchio durante i Vespri.