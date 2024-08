Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia di bronzo nel salto triplo, la seconda per l’Italia nell’atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi dopo il bronzo di Mattia Furlani nel salto in lungo. Ha saltato subito 17,63 metri, non andando lontano dal suo primato personale (17,75 saltati lo scorso anno, che sono anche il primato italiano), e nel terzo e quarto salto ha scelto di non saltare, per risparmiare le energie per gli ultimi due salti (non era al massimo della forma fisicamente). Negli ultimi due ha fatto prima un nullo e poi 17,64, migliorando di un centimetro il primo salto.

Díaz ha 28 anni, è nato a L’Avana (a Cuba) e nel 2023 ha ottenuto la cittadinanza italiana. Doveva partecipare alle Olimpiadi di Tokyo con la nazionale cubana, ma si infortunò poco prima, quando era già arrivato in Giappone. Dopo l’infortunio decise di non tornare a Cuba e di rifugiarsi in Italia, dove cominciò ad allenarsi con Fabrizio Donato (ex triplista, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012): molti altri triplisti cubani hanno fatto come lui, rifugiandosi in vari paesi.