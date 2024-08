Mattia Furlani ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in lungo, con un salto di 8 metri e 34, inferiore di solo 4 centimetri al suo primato. Il greco Miltiadīs Tentoglou, che era favorito per la vittoria e aveva vinto anche alle Olimpiadi di Tokyo, ha vinto con 8 metri e 48, mentre secondo è arrivato il giamaicano Wayne Pinnock con 8 metri e 36. Nella finale Furlani ha saltato subito 8 e 34, poi 8 e 25, poi ha fatto due nulli (il quarto, di poco, sarebbe probabilmente stato sufficiente per superare Pinnock) e poi di nuovo un altro 8 e 34.

Furlani ha 19 anni ed è considerato uno dei migliori atleti italiani della sua generazione: negli ultimi mesi ha vinto l’argento sia ai Mondiali indoor che agli Europei di Roma. Il suo primato è 8 metri e 38, che è anche il record mondiale under 20. Si sta dedicando con costanza al salto in lungo in modo esclusivo solo da un anno e mezzo circa, per questo sta ancora perfezionando la tecnica. Prima lo alternava con il salto in alto, dove ha un ottimo personale di 2 metri e 17, e con la corsa (sui 100 metri il suo miglior risultato è 10 secondi e 64, anche questo notevole, considerando che l’ha fatto due anni fa, a 17 anni). Agli Europei under 18 di Gerusalemme del 2022, per dire, aveva vinto la medaglia d’oro sia nel salto in lungo sia nel salto in alto.

In un’intervista dello scorso aprile lui stesso aveva detto di non aver ancora raggiunto il massimo del suo potenziale: «Devo intanto migliorare ancora un po’ nella forza e nella velocità, anche proprio a livello biologico, visto che ho solo 19 anni e il mio corpo non lavora ancora come quello di un 25enne». Ci sono aspetti più specifici come la rincorsa, la tecnica di salto, in cui i rivali più esperti di Furlani sono più rodati: «Se dovessi prendere una caratteristica da Tentoglou, sarebbe la stabilità tecnica, perché lui fa ogni salto identico all’altro».

