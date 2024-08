Negli ultimi giorni in Yemen sono morte più di 45 persone a causa delle forti piogge

Le forti piogge che hanno interessato lo Yemen, nel sud della penisola arabica, fra la fine di luglio e l’inizio di agosto hanno causato almeno 45 morti, oltre a estesi danni alle strutture e all’agricoltura. La sezione yemenita dell’agenzia dell’ONU per i diritti umani (OCHA) ha scritto che 15 persone sono morte a Maqbanah, nella provincia di Taiz. Inoltre il governatore della provincia di Hodeida, fedele agli Houthi (il gruppo che controlla gran parte del paese, in conflitto con il governo riconosciuto dalla comunità internazionale) ha detto che sono morte altre 30 persone e cinque sono disperse. Secondo le previsioni dell’agenzia dell’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), le precipitazioni dovrebbero aver raggiunto la massima intensità nel corso della giornata di mercoledì 7 agosto.