Una persona è morta e 8 sono intrappolate sotto le macerie in seguito al crollo di un hotel a Kröv, nella Germania occidentale

Martedì sera un hotel è crollato a Kröv, piccola città dello stato della Renania-Palatinato, nella Germania occidentale: in seguito al crollo una persona è morta e altre 8 sono intrappolate sotto le macerie. Il crollo è avvenuto alle 22:55, e in quel momento nell’hotel c’erano 14 persone, cinque delle quali sono riuscite a rimanere illese. Le autorità hanno detto di essere state in grado di parlare con alcune delle persone intrappolate, molte delle quali sono state gravemente ferite. Il corpo della persona morta non è ancora stato recuperato.