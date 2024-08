La Corte Costituzionale thailandese ha ordinato lo scioglimento del principale partito di opposizione

In Thailandia la Corte costituzionale ha ordinato lo scioglimento del Kao Klai (che significa “Andiamo Avanti” ed è progressista), il principale partito di opposizione del paese. La sentenza era molto attesa ed è stata decisa all’unanimità dai giudici. La corte ha anche stabilito che i membri del comitato esecutivo del partito non potranno fare politica per i prossimi 10 anni. Tra loro ci sono Chaithawat Tulathon, l’attuale leader di Kao Klai, e Pita Limjaroenrat, l’ex candidato primo ministro che aveva vinto le elezioni del maggio 2023 ma a cui la giunta militare che governa il paese aveva impedito di entrare in carica, ostacolandone la nomina al Senato (ai tempi controllato dalla giunta).

L’accusa nei confronti del Kao Klai e dei suoi esponenti è di aver violato la Costituzione per aver proposto durante la campagna elettorale di modificare la legge sulla lesa maestà, una delle più severe in tutto il mondo. Dal 2020 a oggi almeno 262 persone sono state incriminate per lesa maestà in Thailandia: ogni dichiarazione considerata un insulto verso il re o la monarchia può essere punita con fino a 15 anni di carcere. Il Kao Klai aveva detto di voler modificare la legge per evitare gli abusi delle autorità, non per mettere in dubbio il ruolo del re come capo dello stato; la Corte ha ritenuto comunque il partito colpevole di aver provato a sovvertire l’ordine dello Stato.

Non è chiaro cosa succederà ora ai parlamentari del Kao Klai: probabilmente gli attuali leader saranno costretti a fondare un nuovo partito. Secondo la legge, i deputati di un partito sciolto, come in questo caso, possono restare in carica se aderiscono a un nuovo partito entro 60 giorni, altrimenti decadono.