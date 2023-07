Pita Limjaroenrat, leader dell’opposizione thailandese, è stato sospeso dal parlamento

La Corte costituzionale thailandese ha temporaneamente sospeso dal parlamento Pita Limjaroenrat, il leader del partito riformista Kao Klai (Andiamo Avanti), poche ore prima che si votasse una seconda volta sulla sua candidatura come primo ministro. Pita (è chiamato così sia dai thailandesi sia dai media) potrà ancora essere scelto come primo ministro (in Tailandia il primo ministro può non far parte del parlamento), anche se dovrà lasciare fisicamente la Camera e non potrà votare fino a che la Corte non si esprimerà definitivamente, cioè finché la Corte non deciderà se annullare la sospensione oppure togliere a Pita il seggio elettorale, qualora fosse ritenuto colpevole. È accusato di possedere quote di una rete televisiva, cosa che è contraria al regolamento elettorale: finora si è difeso dicendo che quella rete non trasmette dal 2007, di avere ereditato le sue azioni dal padre e di averle poi vendute a dei parenti.

La sospensione è rilevante perché proprio in questi giorni il parlamento thailandese sta votando per eleggere il nuovo primo ministro, tra molti dubbi sul fatto che la giunta militare al potere consentirà a Pita di diventare capo del governo, nonostante il suo successo alle elezioni di maggio.

Il Kao Klai, il partito di Pita, era stato infatti il più votato con il 38 per cento dei voti; al secondo posto era arrivato il Pheu Thai, che aveva ottenuto il 28 per cento. Kao Klai, che si colloca all’opposizione della giunta militare attualmente al potere, ha un programma basato sulla necessità di fare riforme politiche ed economiche per ridurre le grosse disuguaglianze presenti in Thailandia. Punta inoltre a riformare le severe leggi che impediscono di criticare la monarchia tailandese, che prevedono pene fino a 15 anni di carcere: è uno dei punti più controversi del programma di Kao Klai.

Il primo ministro deve essere votato da Camera e Senato in seduta comune. La prima votazione in parlamento si era tenuta il 13 luglio e la candidatura di Pita era stata respinta. Nonostante una netta maggioranza alla Camera, aveva infatti ricevuto pochissimi voti dai senatori, che secondo la Costituzione attuale sono nominati di fatto dalla giunta militare. Pita ha detto che se non diventerà primo ministro neanche in questa votazione accetterà la candidatura di un altro esponente della sua coalizione: è ritenuto probabile che il secondo partito più votato, il Pheu Thai (centrodestra), decida di proporre un proprio candidato come primo ministro, consapevole del fatto che i deputati e i senatori vicini alla giunta sarebbero più inclini a votare per un partito più vicino all’establishment. In questo caso il Pheu Thai potrebbe decidere di sfilarsi dall’alleanza con il Kao Klai, e in tal caso Pita probabilmente diventerebbe il leader dell’opposizione.

