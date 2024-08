Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno vinto l’argento olimpico nel “due di coppia” pesi leggeri del canottaggio

Martedì i canottieri italiani Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno vinto la medaglia d’argento nel due di coppia dei pesi leggeri (una specialità del canottaggio in cui si gareggia su un’imbarcazione lunga 10 metri con due atleti a bordo). Prima è arrivata l’Irlanda, terza la Grecia. È stata una gara molto combattuta: Oppo e Soares sono rimasti appaiati con la Grecia fino al traguardo, ed è stato necessario qualche secondo per capire chi avesse effettivamente ottenuto il secondo posto. “Pesi leggeri” significa che per rientrare nella categoria gli atleti devono pesare meno di 72,5 kg ciascuno e non più di 70 in media per l’intero equipaggio.

È il secondo argento nel canottaggio per l’Italia a queste Olimpiadi, dopo quello nel “quattro di coppia” del 31 luglio.

Oppo aveva partecipato ad altre due edizioni delle Olimpiadi: nel 2016 a Rio de Janeiro nel quattro senza dei pesi leggeri con Livio La Padula, Pietro Ruta e Martino Goretti, dove aveva ottenuto il quarto posto, e poi nel 2021 a Tokyo, dove aveva vinto il bronzo nel due di coppia dei pesi leggeri insieme a Pietro Ruta. Soares invece era alla sua prima partecipazione ai Giochi olimpici.

Dalla prossima edizione delle Olimpiadi, che si svolgerà nel 2028 a Los Angeles, i pesi leggeri non faranno più parte del programma del canottaggio per l’inserimento del beach sprint rowing, una specialità del che si pratica su imbarcazioni da coastal rowing (canotaggio costiero).