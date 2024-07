L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel quattro di coppia, specialità del canottaggio

Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi hanno vinto la medaglia d’argento nel quattro di coppia, una specialità del canottaggio in cui si gareggia su un’imbarcazione lunga 12 metri con quattro atleti a bordo, ognuno dei quali ha due remi e ne impugna uno con la mano destra e uno con la sinistra. Prima è arrivata l’Olanda, che ha dominato la gara sin dall’inizio e ha preceduto l’Italia di 2 secondi e 40 centesimi; la Polonia, terza, è arrivata solamente 19 centesimi dopo l’Italia.

Era dalle Olimpiadi di Pechino del 2008 che l’Italia non vinceva una medaglia in questa specialità (anche quella volta fu argento). A Tokyo, tre anni fa, lo stesso equipaggio italiano era considerato tra i favoriti per una medaglia, ma non riuscì ad arrivare sul podio a causa di un problema tecnico. È la dodicesima medaglia vinta dall’Italia in queste Olimpiadi, la quinta d’argento.