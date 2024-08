Anche Chevron, la grande compagnia petrolifera statunitense, ha annunciato che sposterà la propria sede dalla California al Texas 

Venerdì Chevron, la seconda più grande compagnia petrolifera degli Stati Uniti, ha dichiarato che trasferirà la propria sede dalla California al Texas. Chevron è l’ultima di una serie di aziende che decidono di trasferirsi dalla California al Texas per via di quelle che considerano regolamentazioni eccessivamente complicate, scegliendo uno stato con agevolazioni fiscali e una tassazione più conveniente. Secondo dati aggiornati a gennaio del California Book of Exoduses, curato dal Public Policy Institute of California, dal 2020 in poi oltre 100 aziende hanno spostato la loro sede dalla California al Texas. Tra queste ce ne sono anche alcune molto note, come Oracle, che vende software e sistemi aziendali, e alcune aziende di proprietà di Elon Musk, come X e SpaceX.

Chevron, in particolare, aveva la sede in California da decenni, e negli ultimi anni aveva avuto vari scontri con le autorità, soprattutto per le regole e sanzioni previste dalle politiche climatiche, che a suo dire rendevano la California uno stato «chiuso agli affari». L’azienda ha annunciato che trasferirà da San Ramon, in California, a Houston, in Texas, dove ha già avviato una serie di attività commerciali.