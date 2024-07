Elon Musk ha detto che sposterà le sedi di X e SpaceX dalla California al Texas

Il noto imprenditore e miliardario Elon Musk ha annunciato che trasferirà le sedi centrali di due delle sue principali attività, il social network X e l’agenzia spaziale privata SpaceX, dalla California al Texas. Musk ha motivato questa decisione dando la colpa a una legge firmata lunedì dal governatore Democratico della California Gavin Newsom che vieta alle scuole di informare i genitori se i loro figli dovessero cambiare il genere con cui si identificano. Musk – che in passato ha preso spesso posizioni molto conservatrici su vari temi e che di recente ha deciso di finanziare la campagna elettorale del candidato Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump – ha detto che la legge «causa una enorme distruzione dei diritti dei genitori e mette i bambini a rischio di danni permanenti».

Ora la sede centrale di SpaceX passerà da Hawthorne a Boca Chica, dove si trova già la base da cui SpaceX effettua i lanci dei propri razzi, e quella di X da San Francisco a Austin. In passato Musk aveva già avuto diversi contenziosi con il governo della California, dove si trovano tutte le principali aziende informatiche degli Stati Uniti, e aveva già spostato la sede della sua azienda di auto elettriche Tesla da Palo Alto, in California, ad Austin, in Texas. A febbraio aveva già spostato la sede legale di SpaceX in Texas, ma non la sede centrale, che era rimasto a Hawthorne.

