Elon Musk ha deciso di spostare la sede legale di SpaceX in Texas, dopo che aveva avuto problemi legali in Delaware

Elon Musk, proprietario dell’agenzia spaziale privata statunitense SpaceX, ha detto in un post su X che la sede legale dell’azienda è stata spostata dallo stato del Delaware al Texas. Era una notizia attesa a causa di una vicenda legale in cui è coinvolto in un tribunale del Delaware, dove avevano sede alcune sue società e anche Tesla, azienda di cui è amministratore delegato. A fine gennaio un tribunale dello stato aveva annullato il ricco sistema di bonus che Tesla gli garantiva in quanto amministratore delegato, il più generoso di sempre in una società quotata in borsa: valeva complessivamente 55 miliardi di dollari, e secondo il tribunale non solo era ingiustificato, ma era stato ottenuto grazie all’influenza di Musk stesso sul consiglio di amministrazione. Questo pacchetto rientrava nel conteggio del suo patrimonio, contribuendo alla sua posizione di persona più ricca al mondo.

Da allora Musk aveva dichiarato più volte e con risentimento che mantenere la sede legale in quello stato non era più un buon affare per le aziende, e che avrebbe fatto di tutto per spostarle al più presto. Molte grandi società si stabiliscono in Delaware perché c’è un sistema fiscale piuttosto vantaggioso: tra queste c’è per esempio Amazon.

SpaceX has moved its state of incorporation from Delaware to Texas! If your company is still incorporated in Delaware, I recommend moving to another state as soon as possible. pic.twitter.com/B7FLByL2dY — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2024

