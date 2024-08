Alice Bellandi ha vinto la medaglia d’oro nel judo femminile nella categoria 78 kg. Bellandi ha battuto la judoka israeliana Inbar Larin in un incontro che ha controllato fin dalle fasi iniziali: si è imposta prima con un waza ari, poi con una terza sanzione, shido, che l’arbitro ha assegnato alla sua avversaria (qui abbiamo spiegato i termini base del judo).

Quella di Bellandi è stata la nona finale della storia del judo italiano e la 18esima medaglia. L’unico altro oro in campo femminile era stato quello di Giulia Quintavalle a Pechino 2008, nella categoria -57 kg. Nel complesso l’Italia ha vinto 5 ori, 4 argenti e 9 bronzi, ma questa è a prima medaglia di questa edizione, in cui la squadra italiana era partita con grandi aspettative.

Per Bellandi questa è la seconda Olimpiade: a Tokyo partecipò al torneo nella categoria -70 kg, chiudendo al settimo posto. Durante quella Olimpiade aveva raccontato in alcune interviste di aver superato un periodo in cui aveva sofferto di disturbi alimentari e aveva dichiarato apertamente la propria omosessualità.

Negli ultimi anni è passata alla categoria -78 kg ed è cresciuta ulteriormente come risultati, arrivando seconda agli Europei del 2023 e ai Mondiali del 2024 e salendo al primo posto del ranking mondiale. In questo torneo olimpico Bellandi, che ha 26 anni ed è di Roncadelle (Brescia), ha sofferto soprattutto negli ottavi di finale, contro la brasiliana Mayra Aguiar, ma poi le sue prestazioni sono cresciute, e nella finale ha dominato contro l’avversaria.