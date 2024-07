Alla fine le gare di triathlon alle Olimpiadi si faranno nella Senna

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi ha fatto sapere che le gare di triathlon si svolgeranno nella Senna mercoledì mattina, dopo che nei giorni scorsi erano stati sollevati diversi dubbi per via dell’inquinamento del fiume. Dopo le forti piogge degli ultimi giorni i test sui livelli di inquinamento della Senna avevano dato risultati superiori alle soglie considerate sicure per la salute degli atleti, e per questo erano stati annullati gli allenamenti di triathlon sia domenica che lunedì. Era stato anche deciso di spostare la gara maschile da martedì a mercoledì, in attesa che la situazione migliorasse.

Ora gli ultimi test sull’acqua del fiume hanno mostrato che il livello di inquinamento si è abbassato a livelli sufficienti per permettere le gare. Alle 8:00 ci sarà la finale femminile, e alle 10:45 ci sarà quella maschile.