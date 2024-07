La gara maschile di triathlon alle Olimpiadi è stata spostata a mercoledì per l’inquinamento della Senna

La gara maschile di triathlon alle Olimpiadi Parigi è stata spostata da martedì 30 a mercoledì 31 luglio, a causa dell’inquinamento della Senna, il fiume della città dove dovrebbe svolgersi. Dopo le forti piogge degli ultimi giorni i test sui livelli di inquinamento della Senna avevano dato risultati sopra alle soglie considerate sicure per la salute degli atleti, e per questo erano stati annullati gli allenamenti di triathlon sia domenica che lunedì.

Lunedì il capo del comitato organizzatore delle Olimpiadi, Etienne Thobois, aveva assicurato che la gara maschile di triathlon si sarebbe svolta regolarmente martedì, ma martedì mattina la World Triathlon, la federazione internazionale che si occupa del triathlon olimpico, ha annunciato lo spostamento della gara: «I test effettuati oggi nella Senna hanno rivelato livelli di qualità dell’acqua che non fornivano garanzie sufficienti per consentire lo svolgimento dell’evento», si legge nel comunicato.

La gara ora è in programma alle 10:45 di mercoledì, subito dopo quella femminile. Se i livelli di inquinamento dovessero rimanere alti anche mercoledì mattina, sia la gara maschile che quella femminile verrebbero rinviate a venerdì. Se però anche venerdì non dovessero esserci le condizioni per gareggiare, la prova di nuoto del triathlon verrebbe cancellata, e la gara diventerebbe quindi di duathlon, lasciando solo corsa e ciclismo.