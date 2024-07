Il 27 e il 28 ottobre si voterà per le elezioni regionali in Liguria

La giunta della Regione Liguria ha annunciato che le elezioni per rinnovare l’amministrazione si terranno domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15, se il governo confermerà le date decise dal presidente facente funzione Alessandro Piana e dalla presidente della Corte d’Appello di Genova Elisabetta Vidali. Le elezioni sono state indette in anticipo rispetto alla scadenza del mandato in corso, prevista per l’autunno del 2025, per via delle dimissioni del presidente Giovanni Toti, consegnate venerdì: Toti è accusato di corruzione dalla procura di Genova ed è agli arresti domiciliari da quasi tre mesi.

Il governo comunque potrebbe decidere di spostarle, per farle coincidere con le elezioni in altre regioni. In Emilia-Romagna sono state annunciate le elezioni anticipate per il 17 e il 18 novembre; in Umbria ancora non hanno fissato una data.

La decisione di Toti di dimettersi non è solo politica, ma è anche legata alla sua vicenda giudiziaria. Grazie alle dimissioni, l’ex presidente della Liguria ha maggiori possibilità di ottenere la revoca degli arresti domiciliari (potrebbe essergli concessa entro la fine di questa settimana) e in questo modo evitare il giudizio immediato. Il giudizio immediato può essere chiesto dalla procura o dall’imputato e sostanzialmente serve a evitare l’udienza preliminare, accorciando di conseguenza i tempi del processo. Uno dei requisiti che la procura può far valere per chiedere il giudizio immediato è che la persona accusata sia agli arresti.