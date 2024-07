Le elezioni anticipate in Emilia-Romagna saranno il 17 e il 18 novembre

Le elezioni regionali anticipate in Emilia-Romagna saranno il 17 e il 18 novembre: lo ha annunciato in una conferenza stampa Irene Priolo, che dal 12 luglio è presidente facente funzioni della Regione, in seguito alle dimissioni di Stefano Bonaccini.

Stefano Bonaccini era stato eletto presidente dell’Emilia-Romagna per la prima volta nel 2014, e poi riconfermato alle elezioni successive nel 2020. Ha dato le dimissioni dopo l’elezione al Parlamento Europeo con il Partito Democratico, poiché la carica di europarlamentare e quella di governatore di Regione non sono compatibili. Bonaccini si è insediato come parlamentare europeo martedì 16 luglio, nel corso della prima seduta plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.