In Sardegna ci sono stati gravi incendi nella zona di Nuoro

Da lunedì dei gravi incendi si sono sviluppati nell’area di Nuoro, nella parte centrale della Sardegna. L’incendio si è esteso per 7 chilometri quadrati, bruciando i boschi intorno a Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro. Sono in corso le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto canadair ed elicotteri, grazie ai quali è stata spenta gran parte delle fiamme. La Protezione civile ha comunque confermato l’alto rischio di incendi in tutta la parte centro occidentale della Sardegna. Non è ancora chiara l’entità dei danni: l’incendio si è avvicinato alla zona industriale di Prato Sardo di Nuoro e a diverse aziende agricole, dalle quali sono state evacuate 8 persone.