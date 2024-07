I governi di Regno Unito, Germania, Francia e Stati Uniti hanno chiesto ai propri cittadini in Libano di lasciare il paese

Lunedì i ministeri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Francia e Stati Uniti hanno chiesto ai propri cittadini che si trovano in Libano di lasciare il paese, e a quelli che progettavano di andarci di non farlo: il motivo è la complicata situazione tra Libano e Israele, che i governi temono possa causare problemi di sicurezza ai cittadini stranieri presenti nel paese. Da tre giorni il Libano sta subendo diversi attacchi con droni israeliani in risposta al razzo che, sabato pomeriggio, aveva ucciso 12 bambini e ragazzi e ferito altre 29 persone a Majdal Shams, nelle Alture del Golan. È stato l’attacco più grave subito da Israele dal 7 ottobre 2023, il giorno in cui Hamas uccise e rapì centinaia di persone in territorio israeliano e dopo il quale è iniziata l’invasione israeliana della Striscia di Gaza in cui sono state uccise decine di migliaia di civili palestinesi.

Questa settimana diversi voli da e per l’aeroporto internazionale di Beirut sono stati cancellati: l’ultima compagnia aerea a farlo è stata la Royal Jordanian, la compagnia di bandiera giordana, che ha cancellato i voli almeno fino a martedì.

– Leggi anche: Il peggiore attacco a Israele dal 7 ottobre