Una persona è stata arrestata per il sabotaggio della rete ferroviaria francese di venerdì

Lunedì la polizia francese ha reso noto che domenica è stato arrestato un attivista di estrema sinistra per il sabotaggio di venerdì della rete ferroviaria che aveva causato notevoli disagi nel giorno di inaugurazione dei giochi olimpici. L’uomo arrestato, di cui non si sa l’identità, è stato fermato nei pressi di una sede della SNCF, la società che gestisce la rete, a Oissel, in Normandia: nella sua macchina c’erano le chiavi per accedere ai locali tecnici della sede, tronchesi e alcuni attrezzi. La polizia ha detto che c’erano anche alcuni libri di riferimento per l’estremismo di sinistra.

Lunedì mattina, prima della notizia dell’arresto, il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin aveva detto in un’intervista che erano stati identificati «i profili di diverse persone» che sarebbero coinvolte nel sabotaggio e che sarebbero legate ad ambienti di estrema sinistra, aggiungendo che il modo di operare dei sabotatori sarebbe effettivamente coerente con quello tipico dell’estremismo di sinistra, senza però fornire esempi precisi. Venerdì mattina erano stati trovati danni su più punti della rete, dove era stato dato fuoco alle condutture che contenevano i cavi che trasmettono informazioni di sicurezza ai conducenti e comandi agli scambi sui binari. L’interruzione nelle linee aveva coinvolto circa 800 mila passeggeri, provocando enormi disagi. La circolazione dei treni nel fine settimana è tornata regolare.