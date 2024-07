L’ex conduttore della BBC Huw Edwards è stato incriminato per lo scandalo a sfondo sessuale in cui è coinvolto da tempo. Edwards ha 62 anni, ha lavorato alla tv nazionale britannica per oltre quaranta ed è imputato per tre capi d’accusa relativi alla produzione di 37 immagini con contenuti sessuali di una persona minorenne, scambiate su una chat di WhatsApp in un periodo compreso tra il dicembre del 2020 e l’aprile del 2022. La Metropolitan Police Service, la forza di polizia responsabile dell’area di Londra, ha detto che è stato arrestato a novembre, incriminato a fine giugno e che dovrà comparire in tribunale a Westminster mercoledì 31 luglio.

Edwards era uno dei conduttori di punta del principale notiziario serale di BBC One, che aveva condotto in alcuni dei momenti più importanti della storia dell’emittente, tra cui la morte di Nelson Mandela, l’inaugurazione della presidenza di Barack Obama negli Stati Uniti e il funerale della regina Elisabetta II. Era stato sospeso nel luglio del 2023 dopo la pubblicazione delle accuse contro di lui sul tabloid Sun. Secondo l’articolo, Edwards aveva dato 35mila sterline (circa 41mila euro) a una persona minorenne in cambio di foto con contenuti sessuali. Per via dello scandalo ha lasciato BBC lo scorso aprile.