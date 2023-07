Un conduttore della BBC è accusato di aver dato 35mila sterline a un’adolescente in cambio di foto sessualmente esplicite

Venerdì il Sun, un tabloid inglese, ha scritto che un presentatore della BBC, la televisione nazionale britannica, avrebbe dato 35mila sterline, circa 41mila euro, a un’adolescente in cambio di alcune foto sessualmente esplicite. La famiglia della ragazza ha raccontato la storia al Sun dopo aver provato a sporgere ufficialmente lamentela alla BBC a maggio, senza conseguenze. Ora nel Regno Unito la storia ha assunto rilevanza nazionale e la ministra della Cultura Lucy Frazer ha organizzato un incontro urgente con il direttore generale dell’emittente per capire come procedere nelle indagini interne.

Secondo quanto riportato dalla famiglia della ragazza, di cui non si conosce l’identità ma che oggi avrebbe 20 anni, il presentatore (di cui a sua volta il Sun non ha pubblicato il nome) l’ha contattata per la prima volta quando aveva 17 anni. I due si sarebbero scambiati foto e avrebbero organizzato delle videochiamate: almeno in un caso lui si sarebbe presentato in mutande di fronte alla telecamera.

La famiglia dice che la ragazza ha usato i soldi che le sono stati dati per sviluppare una dipendenza dal crack, e se si è rivolta alla stampa perché temeva che la ragazza sarebbe morta se i pagamenti fossero continuati. Dopo che la famiglia ha informato la BBC delle proprie preoccupazioni il 19 maggio, però, l’uomo ha continuato ad apparire in onda. In seguito alla pubblicazione della notizia sul Sun la BBC ha detto che il presentatore non apparirà più in televisione nel prossimo futuro, ma non è chiaro se l’abbia sospeso formalmente.