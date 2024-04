Il presentatore Huw Edwards, sospeso per aver pagato una persona minorenne in cambio di foto sessualmente esplicite, lascerà la BBC

Il presentatore televisivo gallese Huw Edwards, sospeso dallo scorso luglio per aver pagato una persona minorenne in cambio di foto sessualmente esplicite, lascerà la BBC: lo ha annunciato la stessa emittente televisiva britannica, spiegando che Edwards ha dato le dimissioni dopo quarant’anni di servizio sulla base dei consigli ricevuti da parte dei suoi medici. La BBC ha fatto sapere di aver accettato le dimissioni.

Edwards ha 62 anni, lavorava per la BBC dal 1984 ed era uno dei conduttori di punta del principale notiziario serale di BBC One, che aveva presentato in alcuni dei momenti più importanti della storia dell’emittente: dalla morte di Nelson Mandela ai matrimoni dei due figli dell’attuale re Carlo III del Regno Unito, dall’inaugurazione della presidenza di Barack Obama negli Stati Uniti alla morte e ai funerali della regina Elisabetta II.

Lo scandalo che lo riguarda era emerso nel luglio del 2023 in seguito alla pubblicazione di un articolo del tabloid Sun in cui si diceva che un presentatore della BBC non meglio identificato aveva dato 35mila sterline, circa 41mila euro, a una persona minorenne in cambio di alcune foto a sfondo sessuale. In base alle accuse riferite, i due si sarebbero scambiati foto e avrebbero organizzato videochiamate, e in almeno un caso la persona minorenne si sarebbe presentata in mutande di fronte alla telecamera. Le comunicazioni sarebbero andate avanti per alcuni anni, da quando la persona in questione aveva 17 anni.

In un comunicato il direttore generale della BBC, Tim Davie, aveva detto che il conduttore era stato sospeso e che alcune accuse nei suoi confronti erano note già dal maggio precedente. Pochi giorni dopo Vicky Flind, la moglie di Edwards, aveva annunciato che il caso riguardava suo marito, che a suo dire soffriva da tempo di «seri problemi di salute mentale» e depressione, ed era stato ricoverato in ospedale. Nel Regno Unito la questione aveva assunto presto una rilevanza nazionale.

