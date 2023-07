Il presentatore sospeso dalla BBC è Huw Edwards

Il presentatore della BBC sospeso dopo essere stato accusato di aver pagato un adolescente in cambio di foto sessualmente esplicite è Huw Edwards: lo ha annunciato pubblicamente sua moglie in un comunicato, poco dopo che la polizia britannica aveva fatto sapere di non aver trovato prove che il presentatore avesse commesso reati. La moglie di Edwards, Vicky Flind, ha anche detto che il marito soffre da tempo di «gravi problemi mentali» e depressione, e che al momento è ricoverato in un ospedale dove non è chiaro per quanto tempo resterà.

Edwards ha 61 anni e vive a Londra con la moglie e cinque figli. È uno dei presentatori di punta della BBC, la televisione nazionale britannica, dove lavora da quasi quarant’anni. Ha condotto il notiziario in alcuni dei momenti più importanti della storia dell’emittente, come la morte e i funerali della regina Elisabetta II, i due matrimoni dei figli dell’attuale re Carlo III, l’inaugurazione della presidenza Obama negli Stati Uniti, la morte di Nelson Mandela e altri ancora. Finora la sua identità non era stata divulgata, sebbene fosse nota a diversi giornali, nel rispetto delle leggi sulla privacy mentre l’indagine della polizia era ancora in corso.

Il caso intorno a Edwards era nato cinque giorni fa dopo che il Sun, il tabloid inglese, aveva accusato un noto presentatore della BBC di aver dato 35mila sterline, circa 41mila euro, a una persona minorenne in cambio di foto sessualmente esplicite. Dell’adolescente non si conosceva né l’identità né il genere. La famiglia, nel denunciare la storia al Sun, aveva solo detto che avrebbe avuto 17 anni quando Edwards lo aveva contattato per la prima volta, e che oggi ne avrebbe 20. In base alle accuse riferite, i due si sarebbero scambiati foto e avrebbero organizzato videochiamate, e in almeno un caso l’adolescente si sarebbe presentato in mutande di fonte alla telecamera.

La famiglia aveva detto che l’adolescente all’epoca avrebbe usato i soldi guadagnati per sviluppare una dipendenza dal crack, e di essersi rivolta alla stampa è perché temeva per la sua incolumità. Aveva anche detto di aver avvertito per prima la BBC, lo scorso 19 maggio, ma che dopo quella segnalazione non c’erano state conseguenze.

Nel Regno Unito la questione aveva assunto presto una rilevanza nazionale, e la ministra della Cultura Lucy Frazer aveva organizzato un incontro urgente con il direttore generale della BBC, Tim Davie, per capire come svolgere le indagini interne. L’indagine interna della BBC si era dovute interrompere per via dell’indagine della polizia, che si è conclusa oggi, mercoledì: la polizia ha scritto in un comunicato che non ci sono prove che dimostrino reati da parte di Edward e che quindi non saranno avviate azioni penali nei suoi confronti. La BBC ha fatto sapere che a questo punto proseguirà la sua indagine interna.

In questi giorni il Sun aveva fatto altre accuse nei confronti di Edward: aveva sostenuto che nel 2021 il presentatore avesse violato le regole del lockdown per incontrare un uomo più giovane e lo aveva accusato di essersi scambiato messaggi con una persona minorenne. Anche BBC News, il sito della BBC, martedì aveva pubblicato altre accuse in cui si diceva che Edwards – di cui in quel momento non si conosceva l’identità – avesse inviato messaggi «minacciosi» a una persona di vent’anni. La polizia ha detto di essere a conoscenza delle altre accuse a Edwards circolate sui giornali, ma che per il momento non sono state presentate alle forze dell’ordine denunce ufficiali o dettagli e informazioni che possano far avviare un’indagine.

Vicky Flind, la moglie di Edwards, sembra aver aspettato la comunicazione della fine delle indagini per diffondere il suo comunicato attraverso le agenzie di stampa britanniche. Flind ha detto di parlare a nome del marito e di essersi esposta per proteggere la sua salute mentale e la famiglia. Ha spiegato che i problemi di salute di Edward sono documentati, a partire da una serie di cure che avrebbe seguito negli ultimi anni per affrontare una grave depressione.

Ha detto che gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno peggiorato la sua situazione causandogli quello che ha definito «un altro grave episodio», in seguito al quale è stato ricoverato. «Quando starà abbastanza bene, intende rispondere alle notizie che sono state pubblicate», ha detto Flind, chiedendo nel frattempo il rispetto della privacy della sua famiglia.