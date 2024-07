La Guardia civile spagnola ha sequestrato quattro tonnellate di cocaina nel porto di Barcellona

La Guardia civile spagnola ha sequestrato quattro tonnellate di cocaina nascoste all’interno di sacchi di riso nel porto di Barcellona. Secondo le ricostruzioni i trafficanti operavano tra Spagna, Paraguay e Regno Unito: producevano la cocaina ad Asunciòn, in Paraguay, e poi la mettevano in sacchetti di plastica nascosti all’interno di sacchi di riso prima di spedirli in Europa. Sono state arrestate otto persone in Spagna e due in Paraguay.

I container in cui hanno trovato il carico erano arrivati a Barcellona all’inizio dell’anno, ma nessuno aveva recuperato la droga per paura di venire arrestato, dato che negli ultimi mesi le autorità del Paraguay e del Regno Unito avevano già sequestrato altre cinque tonnellate di cocaina contrabbandata dalla stessa organizzazione criminale. Le autorità spagnole, in effetti, sospettavano dall’anno scorso che un’azienda spagnola usasse l’importazione di grossi carichi di prodotti agricoli come copertura per introdurre in Europa grandi quantità di cocaina.