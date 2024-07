Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si candiderà di nuovo alle elezioni federali del 2025, nonostante la perdita di consensi

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dei Socialdemocratici (SPD), ha annunciato che si candiderà di nuovo come cancelliere alle elezioni federali previste in Germania per il 2025. Come hanno mostrato i risultati molto deludenti alle elezioni europee di giugno, il governo di Scholz ha il consenso di meno di un terzo della popolazione, e lui stesso è uno dei cancellieri più impopolari di sempre. Ciononostante, a suo dire l’SPD «è un partito molto unito», in cui tutti «sono determinati a fare insieme la campagna elettorale per le prossime elezioni federali e a vincerle». Le elezioni per rinnovare il parlamento federale tedesco, che eleggerà poi il nuovo cancelliere, cioè il capo del governo, dovrebbero tenersi il 28 settembre del 2025: manca solo la firma del presidente.

Scholz è a capo di una coalizione tra SPD, Verdi e Liberali, ritenuta da molti litigiosa e inefficiente, e lui stesso è considerato un leader inefficace: dipende in parte da ragioni che riguardano il suo stile di governo, in parte dalla composizione della sua coalizione e in parte ancora dalla situazione generale dell’economia e della politica tedesca.

In Germania le elezioni europee sono state vinte dalla CDU, il partito di centrodestra guidato a lungo da Angela Merkel, con il 30 per cento dei voti. Il secondo più votato è stato il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, mentre l’SPD ha preso appena il 13,9 per cento, contro il 25,7 per cento delle politiche del 2021, i Verdi sono crollati all’11,9 e i Liberali dell’FDP hanno preso il 5,2 per cento. Ci si aspetta che il principale rivale di Scholz alle elezioni del 2025 sarà Friedrich Merz, l’attuale presidente della CDU, che secondo un recente sondaggio dell’Istituto Allensbach sarebbe il favorito. «Per quando si terranno le elezioni per il Bundestag, avremo ribaltato la situazione», ha detto Scholz ai giornalisti.

