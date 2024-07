Dal 2025 Prime Video trasmetterà in streaming alcune partite del campionato NBA di basket

La piattaforma di streaming Prime Video, di proprietà di Amazon, ha annunciato che dalla stagione 2025-2026 trasmetterà per undici anni alcune partite di NBA, il principale campionato di basket nordamericano; è un accordo globale che riguarderà molti paesi, tra i quali l’Italia. Al momento non è ancora chiaro se sarà necessario un abbonamento particolare, e a quali prezzi.

In particolare, su Prime Video si vedranno 66 partite di regular season, la prima fase del campionato, tutte le partite dell’In-Season Tournament, il torneo che dall’anno scorso si gioca a metà della stagione, e in alcuni paesi, tra cui l’Italia, i primi turni dei playoff. Attraverso un pacchetto speciale gli utenti potranno guardare anche le finali di Conference (cioè sostanzialmente le semifinali dei playoff) e le finali dei playoff: queste ultime però soltanto in sei degli undici anni dell’accordo.