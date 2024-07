A Vieste, in Puglia, un villaggio turistico con circa 1.200 ospiti è stato evacuato per un incendio nelle vicinanze

Martedì un villaggio turistico di Vieste, nel Gargano, in Puglia, è stato evacuato a causa di un incendio sviluppatosi nei boschi vicini: sono coinvolti circa 1.200 turisti, che sono stati trasferiti in parte in una palestra messa a disposizione dal comune e in parte in un’altra struttura turistica disponibile ad accoglierli. L’evacuazione è stata disposta per precauzione: non sono stati segnalati feriti. Le persone che non avevano un’auto sono state portate via in barca.

L’incendio si è sviluppato a circa un chilometro dal villaggio turistico. Al momento i vigili del fuoco stanno cercando di contenerlo; intanto la procura di Foggia ha aperto un’inchiesta per accertarne le cause.