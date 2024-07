L’AGCOM ha multato la Rai per le scarpe indossate da John Travolta al Festival di Sanremo

L’Autorità garante delle comunicazioni, o AGCOM, ha multato la Rai per 206mila euro per via delle scarpe indossate dall’attore americano John Travolta all’ultimo Festival di Sanremo. La multa è per «violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari», anche detta “pubblicità occulta”: Travolta infatti si era presentato sul palco indossando un paio di scarpe con il marchio riconoscibile e in bella vista. L’AGCOM ha fatto sapere che «ha ritenuto di estrema gravità l’episodio, in quanto l’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della RAI in termini di audience e durante l’esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori».