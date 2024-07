L’Unione Europea fornirà per la prima volta aiuti militari all’Armenia

Lunedì il Consiglio dell’Unione Europea, l’organo dell’Unione che riunisce i ministri dei 27 paesi membri, ha annunciato che per la prima volta nella storia l’Armenia riceverà aiuti militari dall’Unione. Fino a pochi anni fa l’Armenia era uno stretto alleato della Russia, da cui però da tempo sta cercando di sganciarsi. Gli aiuti militari europei saranno ricavati dallo Strumento europeo per la pace, un fondo dell’Unione che consente di finanziare spese militari o della difesa anche di altri paesi. I fondi, 10 milioni di euro, serviranno a finanziare un accampamento di tende per un’unità militare di circa mille soldati.

L’insoddisfazione armena per l’alleanza con la Russia è ulteriormente aumentata quando nel 2023 l’Azerbaijan aveva riconquistato militarmente il Nagorno Karabakh, un territorio contesto da decenni che nominalmente appartiene al governo azero, ma era abitato e governato da tempo da una comunità armena alleata dall’Armenia. Durante l’ultima invasione azera del Nagorno Karabakh nel territorio erano schierate forze di peacekeeping della Russia, che però intervennero a difesa della comunità armena.