Diversi quotidiani nazionali aprono oggi parlando di uno scontro interno alla maggioranza fra Matteo Salvini e Antonio Tajani sull’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea, per cui Forza Italia ha votato a favore, mentre la Lega contro. Si continua poi a parlare del ruolo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrà nell’Unione dopo che von der Leyen è riuscita a farsi rieleggere senza il suo aiuto. La Repubblica apre invece sull’inizio della raccolta delle 500mila firme necessarie per il referendum contro l’autonomia differenziata. Il Messaggero e Il Giornale hanno inserito in prima pagina anche l’attacco di Israele contro il gruppo di ribelli yemeniti Houthi, avvenuto sabato sera. Il Manifesto invece si concentra sulla mancanza di conseguenze della decisione della Corte internazionale di giustizia di dichiarare come illegali sulla base del diritto internazionale le colonie israeliane nei Territori palestinesi. La prima pagina del Fatto Quotidiano è occupata dall’inchiesta a Venezia che ha coinvolto anche il sindaco Luigi Brugnaro.