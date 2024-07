Il Regno Unito ricomincerà a finanziare l’UNRWA, l’agenzia dell’ONU per i profughi palestinesi

Il primo ministro britannico Keir Starmer, che ha stravinto le elezioni dello scorso 4 luglio, ha deciso di riprendere a finanziare l’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che garantisce gli aiuti ai profughi palestinesi.

Il Regno Unito aveva sospeso i finanziamenti lo scorso gennaio, prima che i Laburisti tornassero al governo, dopo che Israele aveva accusato alcuni dipendenti dell’agenzia di essere stati coinvolti nell’attacco compiuto da Hamas lo scorso 7 ottobre, accuse però finora mai dimostrate. Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha detto che il suo governo fornirà all’agenzia delle Nazioni Unite 21 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro) in nuovi finanziamenti aggiungendo che la malnutrizione a Gaza è ormai così grave che le madri non riescono più a produrre il latte per nutrire i loro bambini e le loro bambine: «gli aiuti umanitari sono una necessità morale di fronte a una tale catastrofe» e «l’UNRWA è assolutamente centrale per fornire aiuti ai civili sul posto».

