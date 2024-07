Due grandi petroliere si sono scontrate nel mare vicino a Singapore e stanno andando a fuoco

Due grandi petroliere stanno andando a fuoco dopo essersi scontrate in mare davanti alla Malesia, a circa 55 km a nord-est dell’isola di Pedra Branca, che costituisce il punto più orientale di Singapore, dove si trova uno dei più grandi porti commerciali al mondo: si tratta della petroliera Hafnia Nile, battente bandiera singaporiana, e della Ceres I, registrata sotto la bandiera del piccolo stato insulare di São Tomé e Principe ma di proprietà cinese. Le circostanze che hanno portato allo scontro fra le due petroliere non è ancora chiaro. Le 62 persone che componevano gli equipaggi delle due navi sono stati portati in salvo e due sono stati ricoverati in ospedale.

La società di assicurazioni marittime norvegese Gard, uno degli assicuratori della Hafnia Nile, ha detto a Reuters che è troppo presto per valutare l’impatto ambientale ma le autorità ambientali malesiane hanno dichiarato di essersi preparate ad affrontare potenziali fuoriuscite di petrolio. Secondo gli ultimi dati di tracciamento disponibili forniti dalle società Kpler e LSEG le petroliere erano cariche e la Ceres I starebbe trasportando greggio iraniano. Diversi esperti consultati da Reuters hanno detto che negli ultimi anni la Ceres I è stata ripetutamente utilizzata per trasportare petrolio iraniano e venezuelano verso la Cina, in violazione delle sanzioni internazionali.