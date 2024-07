I ribelli Houthi hanno rivendicato la responsabilità di un’esplosione a Tel Aviv

I ribelli yemeniti Houthi, che controllano buona parte dello Yemen e che sono alleati dell’Iran, hanno rivendicato la responsabilità di un’esplosione avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì nella città israeliana di Tel Aviv. L’esercito israeliano ha detto che l’esplosione sembra essere stata causata dalla caduta di un «bersaglio aereo», senza specificare oltre. Il sindaco di Tel Aviv ha parlato più esplicitamente del coinvolgimento di un drone, ma per ora non si hanno altre informazioni al riguardo. Si sa però che non sono suonate le sirene che avvisano la popolazione dell’avvicinamento di un razzo o missile, e che la invitano a mettersi al riparo. Nell’esplosione è stata uccisa una persona, altre dieci sono state ferite.

L’esplosione è avvenuta vicino all’ambasciata statunitense poco dopo le tre del mattino (quattro del mattino in Italia), l’onda d’urto ha coinvolto diversi edifici frantumando i vetri di molte finestre. La polizia ha detto che è stata sentita anche a diversi chilometri di distanza da Tel Aviv.

Se confermato, l’attacco col drone sarebbe il primo di questo tipo in città negli oltre nove mesi di guerra nella Striscia di Gaza: finora Tel Aviv era stata presa di mira soprattutto con razzi, e le difese antiaeree israeliane avevano sempre intercettato droni e missili lanciati verso la città.

Negli ultimi mesi sia gli Houthi che Hezbollah, gruppo armato libanese che come gli Houthi è alleato di Hamas e sostenuto dall’Iran, hanno intensificato gli attacchi contro Israele e contro obiettivi occidentali, in quelli che volta per volta hanno descritto come «atti di solidarietà» col popolo palestinese. In questo caso l’attacco a Tel Aviv è stato compiuto poche ore dopo l’uccisione da parte dell’esercito israeliano di un comandante di Hezbollah nel sud del Libano.