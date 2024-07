A Nairobi, in Kenya, sono state vietate le proteste «fino a nuovo avviso»

Mercoledì sera la polizia del Kenya ha vietato «fino a nuovo avviso» le proteste nella capitale Nairobi, che da un mese è al centro di grosse manifestazioni che si sono estese anche al resto del paese. Le proteste erano cominciate a giugno ed erano state molto partecipate, soprattutto da parte dei giovani: inizialmente riguardavano una proposta di legge per introdurre nuove tasse su molti beni primari, ma in breve tempo alle richieste dei manifestanti si erano aggiunte anche, fra le altre cose, le dimissioni del governo e del presidente William Ruto. Il piano per aumentare le tasse era poi stato ritirato, ma le proteste si erano ormai estese a criticare la corruzione diffusa nel paese. In alcuni casi ci sono stati anche violenti scontri con la polizia in cui erano state uccise almeno 39 persone, oltre a centinaia di arresti.

Giovedì a Nairobi erano previste ulteriori manifestazioni: online è circolato un invito a riunirsi al parco Uhuru, nel centro della città, per poi marciare verso la residenza ufficiale di Ruto, che la settimana scorsa ha licenziato tutti i suoi ministri tranne quello degli Esteri, sempre nel contesto delle proteste.

La polizia ha detto però che «non saranno consentite manifestazioni nel quartiere centrale degli affari di Nairobi e nei suoi dintorni per garantire la sicurezza pubblica», aggiungendo che «gruppi criminali organizzati» si sarebbero infiltrati tra i manifestanti «per provocare comportamenti disordinati e distruttivi». Il capo della polizia ha aggiunto che l’assenza di leader riconoscibili che guidino le manifestazioni ha «reso difficile l’applicazione dei protocolli di sicurezza» nelle ultime settimane. Molti manifestanti ritengono però che la polizia non abbia il potere di imporre tale divieto, dato che il diritto di manifestare ha un ruolo prominente nella costituzione del paese.