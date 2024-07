È morto a 69 anni l’ex cestista e allenatore Joe Bryant, padre di Kobe Bryant

L’ex giocatore di pallacanestro e allenatore statunitense Joe Bryant è morto a 69 anni, alcuni giorni dopo aver avuto un infarto. Soprannominato “Jellybean”, era il padre di Kobe Bryant, uno dei più forti giocatori di basket di sempre, e giocò a lungo nella Serie A italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, motivo per cui durante l’infanzia il figlio passò diversi anni in Italia, imparando la lingua e sviluppando un forte legame con il paese.

Nato a Philadelphia nel 1954, Joe Bryant giocò per otto anni nella NBA, il principale campionato di basket nordamericano, con i Philadelphia 76ers, i San Diego Clippers e gli Houston Rockets. Dopo aver giocato in NBA, giocò in Italia a Rieti, a Reggio Calabria, a Pistoia e a Reggio Emilia. Suo figlio Kobe cominciò quindi a giocare a basket nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, la squadra di Reggio Emilia, prima di tornare negli Stati Uniti e affermarsi con i Los Angeles Lakers. Kobe Bryant morì poi in un incidente in elicottero insieme alla figlia nel 2020.

Dopo essersi ritirato, Joe Bryant allenò alcune squadre statunitensi (nessuna della NBA), in particolare le Los Angeles Sparks, squadra della WNBA, il campionato nordamericano femminile di basket.