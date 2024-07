L’ex dittatore del Perù Alberto Fujimori si ricandiderà alle prossime elezioni presidenziali

Alberto Fujimori, che governò in maniera autoritaria il Perù dal 1990 al 2000, si candiderà alle elezioni presidenziali peruviane previste per il 2026. Fujimori, che ha 85 anni e gravissimi problemi di salute, è ancora apprezzato da parte dei peruviani per la crescita economica avvenuta durante i suoi mandati. È stato però condannato quattro volte, in tre casi per corruzione e in uno per violazione dei diritti umani, per le sue responsabilità nell’uccisione di 25 presunti oppositori politici da parte delle forze di sicurezza peruviane.

Nel 2009 Fujimori fu condannato a 25 anni di carcere, ma nel 2017 venne scarcerato dopo avere ricevuto la grazia dall’allora presidente del Perù, Pedro Pablo Kuczynski, ufficialmente per motivi di salute. Nell’ottobre del 2018 la Corte Suprema peruviana annullò la grazia e ordinò che Fujimori tornasse in carcere per scontare il resto della pena. Fujimori fece ricorso in appello ma lo perse, e nel febbraio del 2019 fu di nuovo incarcerato. Nel dicembre del 2023 la Corte Costituzionale ha ribaltato quella sentenza, e Fujimori è stato scarcerato. Da allora sta cercando di riabilitare la propria immagine, anche tramite i social network: è molto attivo su TikTok.

L’annuncio della sua candidatura alle elezioni presidenziali è stato fatto assieme a Keiko Fujimori, sua figlia, che si era a sua volta candidata ripetutamente alle elezioni presidenziali in Perù, senza mai essere eletta.