Keiko Fujimori, leader dell’opposizione peruviana, è stata rilasciata dal carcere in cui si trovava da più di un anno

Keiko Fujimori, politica di opposizione e figlia dell’ex presidente peruviano Alberto Fujimori, è uscita dal carcere in Perù nel quale si trovava da più di un anno, dopo essere stata arrestata con l’accusa di finanziamenti illeciti e riciclaggio. A decidere il suo rilascio è stato il Tribunale costituzionale, con 4 voti favorevoli e 3 contrari. Fujimori, che ha 44 anni, è tuttora accusata di aver ricevuto 1,2 milioni di dollari (circa 1 milione di euro) dalla multinazionale brasiliana Odebrecht come finanziamenti per il suo partito da usare in campagna elettorale. Fujimori nega ogni accusa.