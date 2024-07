Oggi La Repubblica e Il Messaggero hanno come notizia principale in prima pagina l’attentato contro l’ex presidente statunitense Donald Trump durante un comizio che stava tenendo a Butler, una cittadina a nord di Pittsburgh, in Pennsylvania. Corriere della Sera, La Stampa e alcuni altri, che probabilmente non hanno avuto modo di ribattere la prima pagina (cioè di cambiarla dopo che il giornale era già andato in stampa), raccontano invece del bombardamento israeliano su una zona che doveva essere sicura nella Striscia di Gaza. Ma c’è anche la finale di Wimbledon persa da Jasmine Paolini contro la tennista ceca Barbora Krejcikova e la prima data dell’Eras Tour di Taylor Swift a Milano.