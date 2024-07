In Veneto due cittadini indiani sono indagati per riduzione in schiavitù di 33 braccianti

La Guardia di Finanza ha indagato due cittadini indiani residenti a Cologna Veneta, in provincia di Verona, per riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ha anche eseguito un sequestro preventivo di beni per circa 475mila euro nei loro confronti. I due uomini sono titolari di ditte nel settore agricolo che non hanno dipendenti formalmente assunti: secondo le indagini della GdF i due avrebbero ridotto in schiavitù 33 braccianti dopo averli aiutati a entrare in Italia in cambio della somma di 17mila euro ciascuno.

Secondo le accuse, una volta arrivati in Italia i braccianti sarebbero stati costretti a lavorare gratis per estinguere il loro debito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, percependo un compenso di 4 euro l’ora che però era completamente trattenuto dai loro datori di lavoro. I loro passaporti sarebbero stati inoltre requisiti dopo il loro arrivo in Italia e sarebbe stato vietato loro di allontanarsi dalle strutture in cui erano stati sistemati in condizioni igienico-sanitarie precarie.

È un sistema diffuso anche in diverse altre zone d’Italia: molti braccianti lavorano senza contratto perché sono senza permesso di soggiorno, arrivano in Italia grazie ai caporali a cui pagano il viaggio e servizi come la ricerca di una casa in affitto. Il più recente rapporto Agromafie e caporalato, pubblicato nel 2022 dall’osservatorio Placido Rizzotto del sindacato CGIL, stima che nei campi italiani vengano sfruttate circa 230mila persone, un quarto di tutti i braccianti.

– Leggi anche: Il piano del governo per contrastare il caporalato in agricoltura