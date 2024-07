La Colombia giocherà contro l’Argentina nella finale della Copa América di calcio

Mercoledì la Colombia ha battuto 1-0 l’Uruguay nella seconda semifinale della Copa América, il torneo maschile di calcio in corso negli Stati Uniti in cui solitamente giocano le nazionali sudamericane, ma che per questa edizione include anche alcune nazionali del Centro e del Nord America: giocherà in finale contro l’Argentina, che martedì nella prima semifinale aveva battuto il Canada. La finale sarà domenica 14 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami.

Per battere l’Uruguay alla Colombia è bastato un gol di testa del centrocampista Jefferson Lerma, al 39º. La nazionale colombiana ha dominato la partita, nonostante abbia dovuto giocare tutto il secondo tempo con un giocatore in meno, a causa dell’espulsione del difensore Daniel Muñoz.

Al termine della partita c’è stata una rissa tra giocatori dell’Uruguay e tifosi colombiani: alcuni giocatori tra cui Darwin Núñez, attaccante del Liverpool, sono saliti sugli spalti e hanno dato spintoni e pugni ai tifosi della Colombia.