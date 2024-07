L’Argentina è la prima finalista della Copa América di calcio

Martedì sera l’Argentina si è qualificata per la finale della Copa América di calcio – il torneo maschile di calcio in corso negli Stati Uniti in cui solitamente giocano le nazionali sudamericane, ma che per questa edizione include anche alcune nazionali del Centro e del Nord America – dopo aver battuto il Canada 2 a 0 in semifinale. L’altra semifinale del torneo è Uruguay-Colombia, che si giocherà nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. Argentina-Canada si è giocata al MetLife Stadium, nel New Jersey: per l’Argentina hanno segnato al 22º l’attaccante del Manchester City Julián Álvarez e al 51º il capitano Lionel Messi, che dallo scorso anno gioca negli Stati Uniti, nell’Inter Miami. L’Argentina è campione in carica (ha vinto l’ultima edizione giocata nel 2021 in Brasile), ed è la nazionale che ha vinto più volte il torneo (15): la finale sarà il 14 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami.