Un tribunale russo ha ordinato l’arresto di Yulia Navalnaya, che è all’estero

Un tribunale di Mosca, in Russia, ha arrestato in absentia Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Alex Navalny, morto lo scorso febbraio in circostanze poco chiare mentre era detenuto in un prigione siberiana. Navalnaya è accusata di far parte di una «organizzazione estremista», ma da tempo vive all’estero: se tornasse in Russia ora andrebbe in carcere per due mesi.

La notizia è stata diffusa da Kira Yarmysh, una sua collaboratrice, e confermata dal tribunale con un breve comunicato. Navalnaya ha risposto alla condanna del tribunale con un duro messaggio pubblicato su X, in cui accusa il presidente russo Vladimir Putin di essere «un assassino e un criminale di guerra».

Dopo la morte del marito Navalnaya aveva annunciato l’intenzione di continuare la sua attività politica ed era quindi diventata la principale rappresentante dell’opposizione politica a Putin, che lei ha spesso indicato come colpevole per la morte di Navalny.