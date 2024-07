È morto a 77 anni l’attore e regista polacco Jerzy Stuhr, noto anche per aver recitato in alcuni film di Nanni Moretti

Martedì è morto a 77 anni l’attore e regista polacco Jerzy Stuhr, noto anche per aver recitato in alcuni film diretti da Nanni Moretti. La carriera di Stuhr, nato nel 1947 a Cracovia, iniziò come attore di teatro in Polonia fra gli anni Sessanta e Settanta. Dagli anni Settanta iniziò anche a recitare per il cinema: collaborò con i principali registi polacchi, tra cui Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi e Krzysztof Kieslowski. Il suo film più famoso come regista è Storie d’amore del 1997. Si trasferì in Italia negli anni Ottanta, e recitò in diversi spettacoli teatrali e film italiani, fra cui tre diretti da Nanni Moretti: Il caimano, Habemus papam e Il sol dell’avvenire. Stuhr aveva da tempo problemi di salute: negli ultimi anni aveva avuto un cancro, un infarto e un ictus.