È stata archiviata l’indagine per terrorismo che era stata avviata nei confronti dell’indipendentista catalano Carles Puigdemont

Martedì il Tribunale supremo spagnolo, con sede a Madrid, ha archiviato l’indagine per terrorismo che era stata avviata lo scorso febbraio nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont e del deputato Rubén Wagensberg, del partito Sinistra Repubblicana di Catalogna (ERC). L’indagine riguardava il caso del cosiddetto “Tsunami democratico”, una serie di proteste e manifestazioni che nel 2019 seguirono le condanne al carcere di alcuni dei leader separatisti catalani promotori del referendum secessionista del 2017, tra cui Puigdemont.

Lunedì i giudici dell’Audicion Nacional, un altro tribunale spagnolo, avevano riscontrato un errore procedurale nella fase delle indagini compiuto dal giudice Manuel García-Castellón, che anni fa non rispettò la scadenza entro la quale avrebbe dovuto emettere l’ordinanza per consentire la proroga dell’indagine. García-Castellón aveva tempo per farlo fino al 29 luglio del 2021, ma sforò il termine di quattro giorni, emettendo l’ordinanza il 2 agosto.

Lunedì l’Audicion Nacional ha quindi stabilito che questo difetto di forma ha reso irrilevanti tutti i provvedimenti adottati dopo il 29 luglio di tre anni fa. A quel punto Garcìa-Castellón ha deciso di archiviare le indagini contro dieci persone: tra queste però non rientravano Puigdemont e Wagensberg, che erano indagati presso il Tribunale supremo e non presso l’Audicion Nacional.

Martedì il Tribunale supremo ha deciso di archiviare anche l’indagine contro i due leader independentisti, per la stessa motivazione.