È stato proclamato uno sciopero negli aeroporti di Parigi per il 17 luglio, la settimana prima dell’inizio delle Olimpiadi

Alcuni sindacati di lavoratori del gruppo ADP (Aéroports de Paris), l’azienda che gestisce gli aeroporti di Parigi, hanno proclamato uno sciopero per mercoledì 17 luglio, nove giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi. La mobilitazione riguarderà gli aeroporti di Orly e Charles de Gaulle, dove i sindacati hanno denunciato in un comunicato congiunto «un peggioramento delle condizioni di lavoro»: lo sciopero ha l’obiettivo di fare pressione su ADP e di ottenere un bonus per tutto il personale, così come l’assunzione di nuove risorse in vista delle Olimpiadi.

Durante l’estate dai due aeroporti in questione transitano complessivamente circa 350mila passeggeri al giorno, e dalla settimana prossima è previsto l’arrivo di migliaia di atlete e atleti, staff tecnico, pubblico e persone coinvolte nell’organizzazione delle Olimpiadi. L’ADP ha detto di non aspettarsi un particolare aumento dei viaggiatori in occasione della manifestazione: i sindacati tuttavia chiedevano da tempo «mezzi» per far fronte all’evento.

