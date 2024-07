Uruguay e Colombia sono in semifinale della Copa América di calcio

Sabato notte si sono giocati due quarti di finale della Copa América di calcio: Uruguay e Colombia si sono qualificate per le semifinali e si affronteranno nella notte fra mercoledì e giovedì. L’altra semifinale del torneo è Argentina-Canada. L’Uruguay ha eliminato 4-2 ai rigori il Brasile, in una partita fra due delle favorite per la vittoria finale. L’Uruguay allenato da Marcelo Bielsa era stato fra le squadre migliori nei gironi, e il Brasile ha diversi giocatori forti, ma nonostante questo la partita è stata poco spettacolare e caratterizzata da molti falli (41, il massimo nella competizione): l’Uruguay ha giocato in 10 dal 74° per l’espulsione del difensore Nahitan Nández. Il rigore decisivo è stato segnato da Manuel Ugarte, dopo gli errori dei brasiliani Douglas Luiz e Eder Militao.

Nell’altro quarto di finale la Colombia ha vinto 5-0 contro Panama, che era stata una delle sorprese della fase a gironi: hanno segnato cinque marcatori diversi, fra cui il centrocampista offensivo James Rodríguez, che si sta confermando uno dei migliori giocatori del torneo.