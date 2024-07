L’Argentina ha battuto l’Ecuador ai rigori e si è qualificata per le semifinali della Copa América di calcio

La nazionale maschile di calcio dell’Argentina ha battuto ai rigori l’Ecuador nei quarti di finale della Copa América e si è così qualificata per la semifinale, dove giocherà contro la squadra vincente tra Venezuela e Canada (partita in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato, alle 3). Nei tempi regolamentari l’Argentina era andata in vantaggio al 35esimo minuto con un colpo di testa di Lisandro Martinez, difensore del Manchester United, ed era rimasta in vantaggio per quasi tutta la partita: l’Ecuador è però poi riuscito a pareggiare con un gol dell’attaccante Kevin Rodriguez negli ultimi minuti, al 91esimo, portando così la partita ai supplementari.

Nei supplementari nessuna delle due squadre è riuscita a segnare e si è andati ai rigori: il primo dell’Argentina è stato sbagliato dal suo capitano e giocatore più rappresentativo, Lionel Messi. Poi però la situazione si è ribaltata grazie a due rigori parati consecutivamente dal portiere argentino Emiliano Martínez. Alla fine i rigori sono stati vinti dall’Argentina per 4-2. Quello decisivo è stato segnato dal difensore Nicolas Otamendi (del Benfica).